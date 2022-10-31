Джейк Пол не без проблем виграв у Андерсона Сілви
Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
Американський відеоблогер має намір збільшити гонорари в ММА та боксі
31 жовтня 14:53
Джейк Пол / Фото - foxsports.com.auПопулярний американський відеоблогер та боксер Джейк Пол (6-0, 4 КО) звернувся до президента UFC Дейн Уайту після перемоги над легендою та колишнім чемпіоном організації бразильцем Андерсоном Сілвою (3-2, 2 КО).
Цитує Пола BJPenn.
«Дейна, бро, ти сказав, що у мене не вийде... Але я зробив це! При цьому досить впевнено. Знаєте, він намагається зробити все, щоб перешкодити моїй кар'єрі, саботує бої. Він ненавидить мене. Він ненавидить те, що я роблю. Він в люті, що я викриваю його темні справи».
«Тепер ми з Сілвою об'єднаємося і створимо щось типу Бійцівської асоціації, щоб допомогти бійцям UFC та всім іншим в ММА і боксі отримувати гідні гонорари і більш якісне медобслуговування».
«Я хочу заснувати бійцівську профспілку. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені».
Нагадаємо, що Showtime має намір організувати поєдинок між Полом та легендарним боксером Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 KO).
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