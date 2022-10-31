Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»

Американський відеоблогер має намір збільшити гонорари в ММА та боксі
ММА
31 жовтня 14:53
Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
Джейк Пол / Фото - foxsports.com.au
Популярний американський відеоблогер та боксер Джейк Пол (6-0, 4 КО) звернувся до президента UFC Дейн Уайту після перемоги над легендою та колишнім чемпіоном організації бразильцем Андерсоном Сілвою (3-2, 2 КО).

Цитує Пола BJPenn.

«Дейна, бро, ти сказав, що у мене не вийде... Але я зробив це! При цьому досить впевнено. Знаєте, він намагається зробити все, щоб перешкодити моїй кар'єрі, саботує бої. Він ненавидить мене. Він ненавидить те, що я роблю. Він в люті, що я викриваю його темні справи».


«Тепер ми з Сілвою об'єднаємося і створимо щось типу Бійцівської асоціації, щоб допомогти бійцям UFC та всім іншим в ММА і боксі отримувати гідні гонорари і більш якісне медобслуговування».


«Я хочу заснувати бійцівську профспілку. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені».


Нагадаємо, що Showtime має намір організувати поєдинок між Полом та легендарним боксером Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 KO).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джейк Пол Дейна Уайт Андерсон Сілва

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Бокс Професійний бокс
09:26
Колишній топовий нокаутер з UFC хоче бій з Джейком Полом
Колишній топовий нокаутер з UFC хоче бій з Джейком Полом
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 12:48
Showtime хоче організувати виставковий поєдинок між Мейвезером та Джейком Полом
Showtime хоче організувати виставковий поєдинок між Мейвезером та Джейком Полом
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 08:58
Сілва – про поєдинок з Полом: «Я зазнав невдачі у своїй стратегії»
Сілва – про поєдинок з Полом: «Я зазнав невдачі у своїй стратегії»
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 21:59
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
ММА
30 жовтня 20:28
Стали відомі гонорари Джейка Пола і Андерсона Сілви
Стали відомі гонорари Джейка Пола і Андерсона Сілви
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 19:42

Новини: ММА

UFC припинила співпрацю з 11 бійцями, 2 з них рашисти
UFC припинила співпрацю з 11 бійцями, 2 з них рашисти
07:57
Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
31 жовтня 14:53
Екс-боєць UFC назвав ім'я легковаговика, якого Махачев не зможе перевести в партер
Екс-боєць UFC назвав ім'я легковаговика, якого Махачев не зможе перевести в партер
31 жовтня 12:34
Стерлінг: «Поєдинок з О'Меллі буде грандіознішим, ніж з Сехудо»
Стерлінг: «Поєдинок з О'Меллі буде грандіознішим, ніж з Сехудо»
31 жовтня 09:41
Оприлюднено файткард турніру UFC Fight Night 214. Українець Шолінян проведе свій другий бій в лізі
Оприлюднено файткард турніру UFC Fight Night 214. Українець Шолінян проведе свій другий бій в лізі
31 жовтня 07:59
«Цей чувак – засранець». Гарбрандт викликав на бій Діллашоу
«Цей чувак – засранець». Гарбрандт викликав на бій Діллашоу
30 жовтня 21:09
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
30 жовтня 20:28
Жорж Сен-П'єр розповів, за якої умови готовий провести бій
Жорж Сен-П'єр розповів, за якої умови готовий провести бій
30 жовтня 16:20
Нейт Діас вдарив члена команди Джейка Пола перед боєм з Сілвою
Нейт Діас вдарив члена команди Джейка Пола перед боєм з Сілвою
30 жовтня 15:41
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини