Джейк Пол розповів, чому не може провести бій проти Діаса

Виною тому контракт Нейта з UFC

Я був би здивований, будь Нейт реально вільним агентом. У Дана є прихований пункт в контракті, який дозволить бійцям виступати в інших організаціях. Але якщо Нейт зможе стати вільним агентом, то ми б закотили класний бій. Я не озираюся за спину Андерсону Сільви, але між мною і Нейтом були розбіжності. Він – гучне ім'я. Люди кажуть: «Ти б'єшся з пенсіонерами ММА». Андерсон не завершував кар'єру, а Діас пішов з UFC переможцем, і він один з найкрутіших хлопців на планеті. Ось чому цей бій мені такий цікавий. Сподіваюся, я впораюся з Андерсоном, а Діас зможе розірвати контракт з UFC.

Блогер і боксер(5-0) зізнався, що поки він не може організувати бій з(21-13) через його контракту з UFC.

Раніше ми повідомляли, що Стерлінг впевнений у проведенні в поєдинку проти рашіста Яна.

