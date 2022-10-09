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Джейк Пол розповів, чому не може провести бій проти Діаса

Виною тому контракт Нейта з UFC
ММА
09 жовтня 15:58
Джейк Пол розповів, чому не може провести бій проти Діаса
Блогер і боксер Джейк Пол (5-0) зізнався, що поки він не може організувати бій з Нейтом Діасом (21-13) через його контракту з UFC. Повідомляє MMA Junkie.

Я був би здивований, будь Нейт реально вільним агентом. У Дана є прихований пункт в контракті, який дозволить бійцям виступати в інших організаціях. Але якщо Нейт зможе стати вільним агентом, то ми б закотили класний бій. Я не озираюся за спину Андерсону Сільви, але між мною і Нейтом були розбіжності.

Він – гучне ім'я. Люди кажуть: «Ти б'єшся з пенсіонерами ММА». Андерсон не завершував кар'єру, а Діас пішов з UFC переможцем, і він один з найкрутіших хлопців на планеті. Ось чому цей бій мені такий цікавий. Сподіваюся, я впораюся з Андерсоном, а Діас зможе розірвати контракт з UFC.

Раніше ми повідомляли, що Стерлінг впевнений у проведенні в поєдинку проти рашіста Яна.

Денис Сєдашов
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Нейт Діас Джейк Пол

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