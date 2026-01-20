Джон Джонс готує до боїв олімпійського чемпіона з боротьби
Ексчемпіон UFC готує борця до переходу в MMA
близько 2 годин тому
Гейбл Стівсон
Ексчемпін UFC в двох дивізіонах Джон Джонс поділився відео тренування зі своїм підопічним — американським борцем Гейблом Стівсоном.
25-річний Стівсон — багаторазовий чемпіон світу з вільної боротьби серед юніорів і переможець Панамериканського чемпіонату. На Олімпіаді 2020 року в Токіо він здобув золото у вазі до 125 кг.
Джонс активно працює зі Стівсоном, готуючи його до переходу в змішані єдиноборства. Відео показує спаринг, у якому Джонс допомагає борцеві адаптувати техніку боротьби до правил MMA.
Раніше Джонс публічно звернувся до Алекса Перейри щодо можливого бою в UFC.
Поділитись