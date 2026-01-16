Президент UFC – про поєдинок Джонса з Перейрою: «Чи не зірве він мені бій у Білому домі?»
Вайт розповів, які питання має до організації мегафайту
35 хвилин тому
Фото: Instagram
Президент UFC Дейна Вайт висловився щодо потенційного поєдинку Джона Джонса та Алекса Перейри на івенті UFC White House. Функціонера цитує vringe.com:
У напівважкій вазі? Це був би саме той бій. Але питання, чи можу я розраховувати на Джонса? Питання в тому, чи не відчебучить він якусь х**нь і чи не зірве мені бій у Білому домі?
Нагадаємо, Франція перенесла саміт G7, щоб не перетинатися з шоу UFC у Білому домі.