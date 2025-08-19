Олег Гончар

38-річний ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс (28-1, 1 NC) прокоментував можливість повернення до промоушену після оголошення про завершення кар’єри. Про це він написав у соцмережі X.

Джонс висловив оптимізм щодо участі в потенційному турнірі UFC у Білому домі, який планується на 2026 рік до 250-річчя незалежності США.

«Я продовжую тренування і з оптимізмом чекаю на можливість виступити на турнірі в Білому домі. Знаю, що Дейна Вайт був дуже зацікавлений цією ідеєю, і можливість ще відкрита. Мені подобаються мої шанси. Зрештою, один на мільярд — саме так стають Джоном Джонсом». Джон Джонс

Раніше президент UFC Дейна Вайт оцінив шанси Джонса на повернення як «один на мільярд», але Джонс, який повернувся до пулу тестування USADA, налаштований довести зворотне.