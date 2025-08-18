Президент UFC оцінив ймовірність виступу Джонса на івенті біля Білого дому
Вайт скептично ставить до такої можливості
37 хвилин тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт висловився про потенційний виступ Джона Джонса на турнірі біля Білого дому. Слова функціонера наводить vringe.com:
Дозвольте запитати: як ви думаєте, що такого Джон зробить у найближчі пару місяців, щоб я довірився і поставив його в кард UFC White House? Якби довелося виставляти коефіцієнти, то ймовірність того, що я включу Джона Джонса цього мільярд до одного.
