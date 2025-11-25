Джон Джонс пророкує олімпійському чемпіону титул UFC у важкій вазі
Гейбл Стівсон може стати кращим у світу упродовж двох років
близько 2 годин тому
Ексчемпіон UFC в двох дивізіонах Джон Джонс упевнений, що його друг і спаринг-партнер, олімпійський чемпіон Токіо-2020 з боротьби Гейбл Стівсон (2-0), вже за рік стане першим важковаговиком світу в MMA.
Джонс повідомив про це у соцмережі Twitter.
«Запам’ятайте мої слова — Гейбл стане найелітнішим важковаговиком на планеті протягом наступних 12 місяців».
Стівсон дебютував у вересні 2025-го на LFA 217, нокаутувавши Брейдена Петерсона за півтори хвилини. Через місяць він за 24 секунди нокаутував на APFC 21 Кевіна Хейна.
«Його атлетизм, сила й інтелект — це щось за межами. Він уже зараз б’є топових важковаговиків на спарингах».
Зазначимо, що після останнього бою Стівсон закликав UFC підписати з ним контракт.
