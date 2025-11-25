Олег Гончар

Ексчемпіон UFC в двох дивізіонах Джон Джонс упевнений, що його друг і спаринг-партнер, олімпійський чемпіон Токіо-2020 з боротьби Гейбл Стівсон (2-0), вже за рік стане першим важковаговиком світу в MMA.

Джонс повідомив про це у соцмережі Twitter.

«Запам’ятайте мої слова — Гейбл стане найелітнішим важковаговиком на планеті протягом наступних 12 місяців». Джон Джонс

Стівсон дебютував у вересні 2025-го на LFA 217, нокаутувавши Брейдена Петерсона за півтори хвилини. Через місяць він за 24 секунди нокаутував на APFC 21 Кевіна Хейна.

«Його атлетизм, сила й інтелект — це щось за межами. Він уже зараз б’є топових важковаговиків на спарингах». Джон Джонс

Зазначимо, що після останнього бою Стівсон закликав UFC підписати з ним контракт.