38-річний ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс (27-1) відвідав Чечню на запрошення ватажка місцевих бойовиків Рамзана Кадирова.

«Це було неймовірно. Мене запросив президент Кадиров! Я провів день, святкуючи 18-річчя його сина, постріляв з екзотичної зброї — моїм фаворитом став РПГ. Ніколи мені не подавали стільки їжі, їв по-королівськи.

Молодий хлопець у чудовій формі, той тейкдаун був легітимним. Дякую за гостинність, я ніколи не забуду час у Чечні».