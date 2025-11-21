Джонс пояснив відмову від поєдинку з Аспіналлом за 30 мільйонів: «Зрозумів, що можу більше втратити…»
Джон зізнався, що історичний івент у Білому домі дає йому мотивацію повернутися в октагон
близько 24 годин тому
Колишній чемпіон UFC Джон Джонс прояснив, чому відмовився від ідеї поєдинку за титул з Томом Аспіналлом. Американця цитує vringe.com:
Просто колись я зрозумів, що можу більше втратити, ніж отримати. Все ж таки мені майже 40 років. І просто продовжувати битися… Для мене в цьому немає сенсу. А ось івент у Білому домі це те, заради чого я повернувся. І участь у ньому ніяк не пов'язана з Аспіналлом чи Перейрою. Розумію, що мало хто відмовився б від 30 мійльйонів (доларів). Але турнір у Білому домі – це те, що я реально хочу. Те, що реально маю у списку. Це заради спадщини.
Джонс звернувся до президента UFC з проханням виступити на івенті біля Білого дому.
