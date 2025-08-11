Олег Гончар

Ексчемпіон UFC Джон Джонс подолав ще один етап на шляху до повернення після завершення кар'єри, яке тривало два тижні.

За правилами UFC, спортсмени, які завершують кар’єру, виключаються з антидопінгової програми, а повернення в октагон можливе лише після шести місяців позапланового тестування.

Як повідомляється, Джонс уже здав третій тест, що свідчить про його активну підготовку до повернення.

Раніше на сайті UFC було зазначено два тести Джонса за 2025 рік, але тепер з’явилася третя позначка, ймовірно, зроблена тиждень-два тому. Це дозволяє йому дотримуватися вимог для повернення. 37-річний боєць планує провести бій улітку 2026 року на території Білого дому, де, за чутками, UFC готує історичний івент за участю президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, чемпіон UFC Том Аспіналл захищатиме титул UFC проти Сіріла Гана на UFC 321.