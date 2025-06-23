Олег Гончар

Колишній чемпіон світу з боксу британець Тайсон Ф’юрі привітав свого співвітчизника Тома Аспіналла з отриманням титулу чемпіона UFC у важкій вазі. Про це Ф’юрі написав у соціальних мережах після того, як американець Джон Джонс оголосив про завершення кар’єри, повідомляє «Чемпіонат».

«Піднімайся, мій хлопче!» Тайсон Ф’юрі

32-річний Аспіналл, який утримував тимчасовий титул UFC, офіційно став абсолютним чемпіоном після завершення кар’єри Джона Джонса.

Британець дебютував у MMA у 2015 році, а з 2020-го виступає в UFC. У своєму останньому поєдинку на UFC 304 у липні 2024 року Аспіналл нокаутував американця Кертіса Блейдса в реванші, здобувши восьму перемогу в організації при одній поразці.

Аспіналл, який встановив рекорд UFC за найдовшим утриманням тимчасового титулу, іноді є спаринг-партнером Ф’юрі.