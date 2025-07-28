Олег Гончар

Польський легковаговик UFC Матеуш Гамрот (25-3) може провести реванш з американцем Бенеілом Даріушем (23-6-1).

За словами Гамрота, реванш може пройти до кінця року.

Перший бій відбувся 22 жовтня 2022 року на UFC 280, де Даріуш здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Після поразки від Даріуша поляк здобув три перемоги, зокрема над Рафаелем Фізієвим технічним нокаутом, Рафаелем дос Аньйосом одноголосним рішенням і Людовиком Кляйном одноголосним рішенням, але програв Дену Хукеру роздільним рішенням на UFC 305.

Даріуш після перемоги над Гамротом достроково програв Чарльзу Олівейрі та Арману Царукяну, й цього року виграв у Ренато Мойкано на UFC 317.

Нагадаємо, раніше Хорхе Масвідаль заявив, що Ілія Топурія знищить Джастіна Гетжі.