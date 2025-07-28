Олег Гончар

Колишній боєць UFC Хорхе Масвідаль (35-17) назвав бійця, здатного кинути виклик чемпіону UFC у легкій вазі Ілії Топурії (17-0).

Колишній володар пояса BMF вважає, що Джастін Гетжі не має шансів проти Топурії.

На думку Масвідаля, Ілія розгромить Гетжі, залишивши його в стані, схожому на Гомера Сімпсона після бою. Він назвав цей бій невдалим для американця, попри його популярність серед фанатів.

Натомість Масвідаль виділив Армана Царукяна як потенційного конкурента Топурії. Тренуючись із Царукяном, Хорхе відзначив його здатність адаптуватися, навички боротьби та роботи в стійці.

За його словами, Арман більший за габаритами, має порівнянну швидкість і може скласти Топурії гідну конкуренцію. Проте Масвідаль усе ж схиляється до перемоги Ілії через його унікальну здатність змушувати суперників виглядати повільніше в октагоні.

Нагадаємо, раніше Дейна Вайт розповів, що необхідно для організації бою Топурії проти Іслама Махачева.