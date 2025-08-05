Хабіб: У Макгрегора є шанс змінити спосіб життя
Колишній чемпіон UFC вважає, що скандали довкола Конора — це наслідок його способу життя
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов прокоментував останні скандали навколо свого давнього суперника Конора Макгрегора (22-6).
«Я не хочу називати його імені… Його життя — це вже покарання. Скандали з літніми людьми, жінками, алкоголем, наркотиками — це все його покарання, яке вже почалося.
Але найпрекрасніше — Аллах дає кожному шанс виправитися. Я думаю, у нього є шанс змінити спосіб життя. Якщо він це зробить, він зможе вплинути на багато життів, включаючи своє. Я бажаю йому змінитися, інакше покарання триватиме і в цьому житті, і в наступному».
Останній бій Макгрегора відбувся в липні 2021 року, коли він зазнав поразки від Дастіна Пор’є через травму ноги. Відтоді ірландець не повертався в октагон, а його ім’я частіше згадується у зв’язку зі скандалам зі згвалтуванням.
Нагадаємо, Лобов та Тухугов спробують провести бій, який не відбувся в UFC.