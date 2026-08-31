Колишні чемпіони UFC у напівважкому дивізіоні Гловер Тейшейра та Маурісіо Руа провели боксерський поєдинок у рамках турніру Spaten Fight Night 3.

Поєдинок складався з восьми раундів по дві хвилини. Для обох бійців це був дебютний виступ за правилами боксу.

QUE ISSO GLOVER! O SHOGUN TÁ FICANDO ZONZO, E NÃO É POUCO! 😳😳



A mão do Glover tá pesada demais! Sinistro tá? Que luta até agora! 🙌🔥



Será que o Shogun ainda volta pra luta? 👇👇#SpatenFightNightNaGlobo #FightÉNaGlobo #SpatenFightNight3 pic.twitter.com/6V146BmVGU — TV Globo (@tvglobo) August 30, 2026

46-річний Тейшейра має рекорд у ММА 33:9. Він завершив кар’єру у січні 2023 року після поразки від американця Джамала Гілла на UFC 283.

44-річний Руа має за плечима величезний досвід у змішаних єдиноборствах – 27-14-1. Свій останній бій в октагоні він провів також на UFC 283, де поступився українцю Ігорю Потєрі.

Нагадаємо, напередодні Потєря здобув титул чемпіона у британській лізі.