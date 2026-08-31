Колишні чемпіони UFC провели очний боксерський поєдинок на шоу в Бразилії
Для обох бійців це був дебютний виступ в ринзі
Колишні чемпіони UFC у напівважкому дивізіоні Гловер Тейшейра та Маурісіо Руа провели боксерський поєдинок у рамках турніру Spaten Fight Night 3.
Перемогу у бразильському протистоянні здобув Тейшейра одноголосним рішенням суддів – 79:72, 79:72 та 80:71.
Бій пройшов на Arena Mercado Livre у Сан-Паулу, Бразилія.
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Поєдинок складався з восьми раундів по дві хвилини. Для обох бійців це був дебютний виступ за правилами боксу.
46-річний Тейшейра має рекорд у ММА 33:9. Він завершив кар’єру у січні 2023 року після поразки від американця Джамала Гілла на UFC 283.
44-річний Руа має за плечима величезний досвід у змішаних єдиноборствах – 27-14-1. Свій останній бій в октагоні він провів також на UFC 283, де поступився українцю Ігорю Потєрі.
Нагадаємо, напередодні Потєря здобув титул чемпіона у британській лізі.