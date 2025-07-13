Льюїс за 35 секунд нокаутував непереможеного Тейшейру: відео
Всі результати турніру UFC on ESPN 70
близько 1 години тому
На Bridgestone Arena в американському Нешвіллі (штат Теннессі) завершився турнір UFC on ESPN 70, який очолив поєдинок місцевого експретендента на титул у важкому дивізіоні Дерріка Льюїса (29-12) проти бразильця Таллісона Тейшейри (8-1).
Тим часом у співголовній події колишній претендент на титул у напівсередній вазі американця Стівен Томпсон (17-9-1) розділив октагон із бразильцем Габріелем Бонфімом (18-1).
Представляємо вашій увазі результати турніру UFC on ESPN 70:
Деррік Льюїс переміг Таллісона Тейшейру технічним нокаутом у першому раунді
Габріель Бонфім переміг Стівена Томпсона роздільним рішенням суддів
Стів Гарсія переміг Келвіна Каттара одноголосним рішенням суддів
Морган Шар'є переміг Нейта Ландвера технічним нокаутом у третьому раунді
Вітор Петріно переміг Остіна Лейна сабмішеном (удушення) у першому раунді
Джордж Токкос переміг Джуніора Тафу сабмішеном (трикутник руками) у другому раунді
Кріс Кертіс переміг Макса Гріффіна роздільним рішенням суддів
Джейк Меттьюз переміг Чіді Нжокуані сабмішеном (удушення ззаду) у першому раунді
Едуарда Моура перемогла Лорен Мерфі одноголосним рішенням суддів
Вальтер Вокер переміг Кеннеді Нзечукву сабмішеном (скручування п'яти) у першому раунді
Майк Девіс переміг Мітча Раміреза технічним нокаутом у другому раунді
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