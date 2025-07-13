Володимир Кириченко

На Bridgestone Arena в американському Нешвіллі (штат Теннессі) завершився турнір UFC on ESPN 70, який очолив поєдинок місцевого експретендента на титул у важкому дивізіоні Дерріка Льюїса (29-12) проти бразильця Таллісона Тейшейри (8-1).

Тим часом у співголовній події колишній претендент на титул у напівсередній вазі американця Стівен Томпсон (17-9-1) розділив октагон із бразильцем Габріелем Бонфімом (18-1).

Представляємо вашій увазі результати турніру UFC on ESPN 70:

Деррік Льюїс переміг Таллісона Тейшейру технічним нокаутом у першому раунді

Габріель Бонфім переміг Стівена Томпсона роздільним рішенням суддів

Стів Гарсія переміг Келвіна Каттара одноголосним рішенням суддів

Морган Шар'є переміг Нейта Ландвера технічним нокаутом у третьому раунді

Вітор Петріно переміг Остіна Лейна сабмішеном (удушення) у першому раунді

Джордж Токкос переміг Джуніора Тафу сабмішеном (трикутник руками) у другому раунді

Кріс Кертіс переміг Макса Гріффіна роздільним рішенням суддів

Джейк Меттьюз переміг Чіді Нжокуані сабмішеном (удушення ззаду) у першому раунді

Едуарда Моура перемогла Лорен Мерфі одноголосним рішенням суддів

Вальтер Вокер переміг Кеннеді Нзечукву сабмішеном (скручування п'яти) у першому раунді

Майк Девіс переміг Мітча Раміреза технічним нокаутом у другому раунді

Фатіма Клайн перемогла Меліссу Мартінес технічним нокаутом у третьому раунді

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