Легенда UFC оголосив про завершення спортивної кар’єри
40-річний бриазилец програв черговий поєдинок в лізі
Едсон Барбоза / Фото - UFC
Відомий бразильський боєць UFC Едсон Барбоза (24-15) оголосив про завершення професійної кар’єри.
Сталося це після того, як 40-річний Едсон поступився технічним нокаутом Естебану Рібовичу (16-3) в рамках турніру під номером 330.
Ця поразка стала для Едсона вже четвертою поспіль – востаннє він перемагав у жовтні 2023-го, коли бився проти Содіка Юсуффа.
«Дякую. Щодня я викладався на повну. У кожному бою я обіцяв, що викладусь на всі сто. Величезне спасибі, хлопці. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую. Величезне спасибі».
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