Українка Марія Клейн – гроза для UFC. Інтерв'ю найперспективнішої бійчині у світі ММА, відео
Перемоги на чемпіонатах світу, бої з хлопцями і багато іншого
Марія Клейн / Фото - Знай Наших
Українка Марія Клейн – багаторазова чемпіонка світу та Європи зі змішаних єдиноборств ММА.
В інтерв'ю для YouTube-каналу «Знай Наших» Марія відверто розповіла, чому виходила на поєдинки проти старших хлопців, як здобувала перемоги на чемпіонатах світу та Європи з ММА та бразильського джиу-джитсу, про надмірну опіку з боку батька.
Спортсменка згадала, як пережила свою єдину поразку на міжнародній арені в ММА, чому вирішила дебютувати в професійному ММА та чи мріє про UFC.
Нагадаємо, Клейн висловилася стосовно можливого дебюту в професіоналах, згадавши про UFC.
Поділитись