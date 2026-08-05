Володимир Кириченко

Українка Марія Клейн – багаторазова чемпіонка світу та Європи зі змішаних єдиноборств ММА.

В інтерв'ю для YouTube-каналу «Знай Наших» Марія відверто розповіла, чому виходила на поєдинки проти старших хлопців, як здобувала перемоги на чемпіонатах світу та Європи з ММА та бразильського джиу-джитсу, про надмірну опіку з боку батька.

Спортсменка згадала, як пережила свою єдину поразку на міжнародній арені в ММА, чому вирішила дебютувати в професійному ММА та чи мріє про UFC.

Нагадаємо, Клейн висловилася стосовно можливого дебюту в професіоналах, згадавши про UFC.