Легендарного Алдо виключили з ростеру UFC
Це стало наслідком його рішення завершити кар’єру професійного бійця у 38 років
близько 2 годин тому
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Легендарного бразильського бійця змішаних єдиноборств Жозе Алдо офіційно виключено з ростеру UFC. Про це повідомляє сервіс UFC Roster Watch.
У 2023 році його було внесено до Зали слави UFC, що стало визнанням його видатного внеску у розвиток спорту.
Жозе Альдо є рекордсменом UFC за кількістю поспіль захищених титулів у напівлегкій вазі — сім разів.
У травні цього року 38-річний боєць офіційно оголосив про завершення професійної кар’єри.
Камару Усман здолав Хоакіна Баклі на UFC on ESPN 69.