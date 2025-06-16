Денис Сєдашов

Легендарного бразильського бійця змішаних єдиноборств Жозе Алдо офіційно виключено з ростеру UFC. Про це повідомляє сервіс UFC Roster Watch.

У 2023 році його було внесено до Зали слави UFC, що стало визнанням його видатного внеску у розвиток спорту.

Жозе Альдо є рекордсменом UFC за кількістю поспіль захищених титулів у напівлегкій вазі — сім разів.

У травні цього року 38-річний боєць офіційно оголосив про завершення професійної кар’єри.

Камару Усман здолав Хоакіна Баклі на UFC on ESPN 69.