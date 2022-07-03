Лоулера знищили в другому раунді

Роббі і його суперник подарували глядачам відмінну рубку

Лоулер - Барбарена / Фото: mmajunkie.usatoday.com

У Лас-Вегасі на турнірі UFC 276 екс-чемпіон UFC в напівсередній вазі 40-річний американець Роббі Лоулер (29-16) програв технічним нокаутом у другому раунді Брайану Барберені (18-8).



У першому раунді Лоулер пішов в атаку і часто влучав потужними ударами, але у суперника виявилася дуже міцна голова. Барбарена у відповідь викидав більше панчів, але всі вони були легкими.

У другому раунді бійці продовжили рубатися і всі побачили, що Барбарена перебивав опонента. В кінці п'ятихвилинки Брайан двома правими боковими потряс Лоулера і потім почав добивати до зупинки рефері.

Нагадаємо, на турнірі UFC 276 свою кар'єру завершив один з найскладніших суперників в кар'єрі Лоулера –