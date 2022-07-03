Сехудо «Нік Діас повинен провести третій бій з Роббі Лоулером»
Лоулера знищили в другому раунді
Роббі і його суперник подарували глядачам відмінну рубку
08:26
Лоулер - Барбарена / Фото: mmajunkie.usatoday.com
У Лас-Вегасі на турнірі UFC 276 екс-чемпіон UFC в напівсередній вазі 40-річний американець Роббі Лоулер (29-16) програв технічним нокаутом у другому раунді Брайану Барберені (18-8).
У другому раунді бійці продовжили рубатися і всі побачили, що Барбарена перебивав опонента. В кінці п'ятихвилинки Брайан двома правими боковими потряс Лоулера і потім почав добивати до зупинки рефері.Нагадаємо, на турнірі UFC 276 свою кар'єру завершив один з найскладніших суперників в кар'єрі Лоулера – Дональд Серроне.
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