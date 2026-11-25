Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах ірландець Конор Макгрегор (22‑7) розповів, що планує провести поєдинок в Bare Knuckle.

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«Однозначно. Я це влаштовую. Я тут власник. Можу зробити умови трохи вигіднішими для себе. Виберу найзручніший варіант... Суперник важитиме 66 кг, а я – 84. Прямо як Вінс Макмен».

Раніше Конор говорив, що планує перехід у кулачні бої після останнього поєдинку в UFC.

У липні Макгегор програв технічним нокаутом Максу Голловею у першому раунді – поєдинок було зупинено на 69‑й секунді через травму ноги Конора.

Нагадаємо, що він є співвласником BKFC – компанії, що займається проведенням шоу з боксу на голих кулаках.

Раніше Конор вимагав скасувати результат свого бою з Голловеєм в UFC.