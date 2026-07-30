Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор пояснив, чому вважає, що результат його реваншу проти Макса Голловея має бути визнаний таким, що не відбувся (No Contest).

Поєдинок став головною подією турніру UFC 329 у Лас-Вегасі та завершився перемогою Голловея технічним нокаутом у першому раунді — ірландець був змушений знятися з бою через травму ноги.

38-річний Макгрегор заявив, що причиною травми стала мокра підлога в октагоні, та звернувся до вболівальників у X:

Через сухий лід підлога клітки стала мокрою, тож тепер цей бій «не відбувся». Побачимося наступного року, 100%! Конор Макгрегор

«Макгрегор вибув на рік»: Вайт розкрив подробиці травми ірландця після поразки від Голловея.