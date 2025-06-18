Макгрегор опинився у центрі бійки у нічному клубі
Ексчемпіон UFC напав на відвідувача закладу
27 хвилин тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор опинився у центрі чергового скандалу.
Ірландець втрапив у бійку в одному з клубів на Ібіці, повідомляє The Sun. За інформацією джерела, Конор після розмови з невідомим у закладі Pacha завдав чоловіку двох ударів, відправивши у нокдаун. Після цього екстравагантний боєць продовжив свої розваги у клубі.
Джейк Пол вважає Конора переоціненим.
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