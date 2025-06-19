Макгрегор вперше прокоментував напад на Ібіці — що сталося?
Ірландець жорстко відреагував на висловлювання
9 хвилин тому
Колишній дворазовий чемпіон UFC в напівлегкій та легкій вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор у соціальних мережах вперше прокоментував напад на невідомого чоловіка в нічному клубі на Ібіці. За словами спортсмена, інцидент стався через образливі висловлювання на адресу його країни.
Ти не можеш погано говорити про мою країну та її народ. Ніколи. Голосуйте за Макгрегора!
Макгрегор висловився про пропозицію боксерського поєдинку з блогером.
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