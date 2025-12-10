Олег Гончар

Боєць UFC Конор Макгрегор оголосив про запуск онлайн-казино RealBet.io, де він є співвласником і обличчям бренду. По це він повідомив у соцмережах.

«Я завжди хотів володіти казино!» Конор Макгрегор

RealBet.io позиціонується як преміальна платформа з казино та live-casino.

Раніше в 2025-му Макгрегор брав участь у провальному криптопроєкті REAL, який був закритий. Ірландцю довелося повертати кошти інвесторам.

Нагадаємо, Макгрегор розпочав підготовку до повернення в UFC у 2026 році.