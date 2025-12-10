Макгрегор запустив власне онлайн-казино
Ірландець став співвласником і обличчям бренду
близько 2 годин тому
Конор Макгрегор
Боєць UFC Конор Макгрегор оголосив про запуск онлайн-казино RealBet.io, де він є співвласником і обличчям бренду. По це він повідомив у соцмережах.
«Я завжди хотів володіти казино!»
RealBet.io позиціонується як преміальна платформа з казино та live-casino.
Раніше в 2025-му Макгрегор брав участь у провальному криптопроєкті REAL, який був закритий. Ірландцю довелося повертати кошти інвесторам.
Нагадаємо, Макгрегор розпочав підготовку до повернення в UFC у 2026 році.
