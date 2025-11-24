«Ісус увінчав мене короною». Макгрегор — про вплив психоделіків під час лікування в Мексиці
Боєць побачив свою смерть
близько 9 годин тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повернувся до соцмереж після проходження курсу лікування в мексиканській клініці.
Боєць розповів, що пройшов терапію з використанням ибогаїну — психоделічної речовини, яку застосовують для опрацювання глибоких психологічних травм.
За словами Макгрегора, сеанс подіяв на нього надзвичайно сильно:
Це було неймовірно, інтенсивно і повністю відкрило мені очі. Мені показали, якою могла б бути моя смерть, як скоро це могло статися і як це вплинуло б на моїх дітей.
Бог прийшов до мене у Святій Трійці. Ісус зійшов з білих мармурових східців раю й увінчав мене короною. Я був врятований
Макгрегор зазначив, що перебував під дією препарату 36 годин, після чого, за його словами, «прокинувся самим собою».
