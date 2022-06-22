Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»
Масвідаль: «Мені подобається бій з Макгрегором, тому що це швидкий чек»
Американець назвав терміни повернення в oктагон
10:30
Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) заявив, що хоче провести бій з екс-чемпіоном в двох вагових категоріях Конором Макгрегором (22-6).
Американця цитує портал middleeasy.com
«Я думаю, що листопад або грудень. Це звучить добре для мене. Я боюся, що цей хлопець передозується кокаїном і наш бій ніколи не відбудеться, в результаті чого я не зможу заробити ці легкі гроші. Я просто хочу розбити Конору особа.
Давайте отримаємо цю легку зарплату, продамо якомога більше платних трансляцій, поки Макгрегор не заподіяв шкоду собі або комусь ще. Мені подобається цей бій, тому що немає іншого варіанту, отримати чек так швидко. У мене є діти і мені потрібні гроші».
Хорхе Масвідаль кинув виклик Конору Макгрегору.
Коментарі 0