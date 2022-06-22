Масвідаль: «Мені подобається бій з Макгрегором, тому що це швидкий чек»

Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) заявив, що хоче провести бій з екс-чемпіоном в двох вагових категоріях Конором Макгрегором (22-6).

Американця цитує портал middleeasy.com

Давайте отримаємо цю легку зарплату, продамо якомога більше платних трансляцій, поки Макгрегор не заподіяв шкоду собі або комусь ще. Мені подобається цей бій, тому що немає іншого варіанту, отримати чек так швидко. У мене є діти і мені потрібні гроші».