Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»

Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) в інтерв'ю ESPN розповів, коли має намір провести наступний бій.

Є кілька варіантів, але перше, що має значення, це я сам. Я повинен бути в кращій формі в своєму житті і поліпшити деякі моменти в моїй роботі. Всі знають, що я можу бити руками, ногами і колінами. Люди знають, що в цьому напрямку мене не перемогти, але все ж є моменти, над якими потрібно попрацювати, перш ніж повернутися в бій».