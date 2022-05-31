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Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»

Американець розповів, коли має намір провести наступний бій
ММА
13:55
Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»

Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) в інтерв'ю ESPN розповів, коли має намір провести наступний бій.

«У цьому році я гарантовано повернуся. Я ще не знаю дату і ім'я суперника, але у мене немає сумнівів, що після двох перемог зможу знову претендувати на титул.

Є кілька варіантів, але перше, що має значення, це я сам. Я повинен бути в кращій формі в своєму житті і поліпшити деякі моменти в моїй роботі. Всі знають, що я можу бити руками, ногами і колінами. Люди знають, що в цьому напрямку мене не перемогти, але все ж є моменти, над якими потрібно попрацювати, перш ніж повернутися в бій».

Хорхе Масвідаль кинув виклик екс-чемпіону в двох вагових категоріях конору Макгрегору (22-6).

Рене Тер Велде
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