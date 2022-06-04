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Майк Тайсон: «Макгрегору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість»

«Залізний Майк» вважає, що «Ноторіуса» не варто поспішати приймати великий бій
ММА
16:30
Майк Тайсон: «Макгрегору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість»

легендарний Майк Тайсон вважає, що колишньому чемпіону UFC в двох вагових категоріях конору Макгрегору (22-6) не варто поспішати приймати великий бій відразу, як тільки відновиться після травми.

Тайсона цитує портал mmamania.com:

«Всі знають, що після важкої поразки, потрібно провести кілька боїв. Конор, я думаю, що ти повинен повернути впевненість, а після цього робити те, що робиш найкраще - захоплююче перемагати.

Візьмемо, наприклад, Тоні Фергюсона. Це важкий бій. Він воїн, незалежно від того, програє або перемагає. Фергюсон проводить захоплюючі поєдинки. Важко перемогти цього хлопця.

Так що Конору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість, з кожним разом підвищуючи рівень опозиції. З кожним боєм суперник повинен бути більш високого рівня».

Хорхе Масвідаль (35-16) заявив, що готовий провести поєдинок з Конором Макгрегором.

Рене Тер Велде
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