Майк Тайсон: «Макгрегору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість»

легендарний Майк Тайсон вважає, що колишньому чемпіону UFC в двох вагових категоріях конору Макгрегору (22-6) не варто поспішати приймати великий бій відразу, як тільки відновиться після травми.

Тайсона цитує портал mmamania.com:



Візьмемо, наприклад, Тоні Фергюсона. Це важкий бій. Він воїн, незалежно від того, програє або перемагає. Фергюсон проводить захоплюючі поєдинки. Важко перемогти цього хлопця.

Так що Конору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість, з кожним разом підвищуючи рівень опозиції. З кожним боєм суперник повинен бути більш високого рівня».