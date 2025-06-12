Олег Гончар

Чемпіон UFC в легшій ваговій категорії Мераб Двалішвілі після перемоги в реванші над Шоном О'Меллі повернувся до рідної Грузії.

7 червня на UFC 316 у Ньюарку (США) Двалішвілі вдруге захистив титул, задушивши О'Меллі у третьому раунді.

Наразі переможна серія в UFC складає 13 боїв поспіль.

Після перемоги Мераб повернувся в Тбілісі, де його зустрічали як героя, починаючи з терміналу аеропорту.

В Тбілісі всі побачили натовпи фанатів, оплески та національні прапори.

Двалішвілі подякував уболівальникам за підтримку, зазначивши, що відчуває гордість представляти Грузію на світовій арені.