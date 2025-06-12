Мераба Двалішвілі зустріли як героя в Тбілісі після перемоги над О'Меллі
Чемпіон UFC повернувся додому після тріумфу на UFC 316
близько 2 годин тому
Чемпіон UFC в легшій ваговій категорії Мераб Двалішвілі після перемоги в реванші над Шоном О'Меллі повернувся до рідної Грузії.
7 червня на UFC 316 у Ньюарку (США) Двалішвілі вдруге захистив титул, задушивши О'Меллі у третьому раунді.
Наразі переможна серія в UFC складає 13 боїв поспіль.
Після перемоги Мераб повернувся в Тбілісі, де його зустрічали як героя, починаючи з терміналу аеропорту.
В Тбілісі всі побачили натовпи фанатів, оплески та національні прапори.
Двалішвілі подякував уболівальникам за підтримку, зазначивши, що відчуває гордість представляти Грузію на світовій арені.
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