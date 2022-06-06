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Можаров: «Хочу поки.відійти від спорту, боїв. У мене є інші цілі в житті »

Українець після поразки збирається зробити собі турне по брендовим магазинах в США
ММА
07:00
Можаров: «Хочу поки.відійти від спорту, боїв. У мене є інші цілі в житті »

Український напівважковаговик UFC Аскар Можаров (19-13) в Instagram прокоментував поразку в дебютному поєдинку в американському промоушені.

«Все в порядку, не переживайте. Відчуваю себе добре. Просто трапилися деякі неприємності до бою. Не хочу про це розповідати. Це нікому вже не цікаво. Тим більше мені. Вплинуло це, звичайно, на результат.

Ні в якому разі не хочу виправдовуватися. Для мене це просто спорт. Просто люблю битися. Мені плювати взагалі, хто що скаже, що пишуть. Я зробив це, дістався до цього, проявив себе. Просто прикро, що деякі емоції мене погубили цього разу, збили мене зі шляху.

Хочу поки відійти від спорту, боїв. У мене є інші цілі в житті. Це мій єдиний заробіток в житті. А зараз візьму собі класну машину. Подорожую по Америці, як хотів. Заїду пошопитися в брендові магазини і буду шукати собі нові емоції».

Нагадаємо, Можаров раніше програв технічним нокаутом в першому раунді Алонсо Меніфілду.

Карен Агабекян
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