Можаров виявився трохи легше за свого опонента напередодні дебютного бою в UFC
Можаров: «Хочу поки.відійти від спорту, боїв. У мене є інші цілі в житті »
Українець після поразки збирається зробити собі турне по брендовим магазинах в США
07:00
Український напівважковаговик UFC Аскар Можаров (19-13) в Instagram прокоментував поразку в дебютному поєдинку в американському промоушені.
«Все в порядку, не переживайте. Відчуваю себе добре. Просто трапилися деякі неприємності до бою. Не хочу про це розповідати. Це нікому вже не цікаво. Тим більше мені. Вплинуло це, звичайно, на результат.
Ні в якому разі не хочу виправдовуватися. Для мене це просто спорт. Просто люблю битися. Мені плювати взагалі, хто що скаже, що пишуть. Я зробив це, дістався до цього, проявив себе. Просто прикро, що деякі емоції мене погубили цього разу, збили мене зі шляху.
Хочу поки відійти від спорту, боїв. У мене є інші цілі в житті. Це мій єдиний заробіток в житті. А зараз візьму собі класну машину. Подорожую по Америці, як хотів. Заїду пошопитися в брендові магазини і буду шукати собі нові емоції».
Нагадаємо, Можаров раніше програв технічним нокаутом в першому раунді Алонсо Меніфілду.
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