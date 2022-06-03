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Можаров виявився трохи легше за свого опонента напередодні дебютного бою в UFC

Українець проведе поєдинок в напівважкому дивізіоні
ММА
21:23
Можаров виявився трохи легше за свого опонента напередодні дебютного бою в UFC
Аскар Можаров / Фото - pagegoo.com
Український боєць напівважкого дивізіону Аскар Можаров (21-11) і американець Алонсо Меніфілд (11-3) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні поєдинку на турнірі UFC Fight Night 207, який відбудеться 5 червня.

Можаров показав на вагах 92,8 кг, Меніфілд – 93 кг. Про це повідомляє прес-служба організації.

Відзначимо, що українець проведе дебютний бій в рамках промоушена UFC.

У UFC Можаров повинен був дебютувати в середині 2021 року, але його поєдинки проти Бена Ротвелла і Дастіна Джейкобі були скасовані через проблеми з візою.

У головному поєдинку івенту алєксандр волков буде битися з Жаірзіньо Розенструйком.

Напередодні ще один український боєць напівважкого дивізіону UFC Ігор Потєря (19- 2) зробив прогноз на чемпіонський поєдинок в цій же вазі між претендентом Іржі Прохазкою (28- 3 - 1) і володарем титулу Гловером Тейшейрою (33-7).



Володимир Кириченко
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