Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
Можаров виявився трохи легше за свого опонента напередодні дебютного бою в UFC
Українець проведе поєдинок в напівважкому дивізіоні
21:23
Аскар Можаров / Фото - pagegoo.comУкраїнський боєць напівважкого дивізіону Аскар Можаров (21-11) і американець Алонсо Меніфілд (11-3) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні поєдинку на турнірі UFC Fight Night 207, який відбудеться 5 червня.
Можаров показав на вагах 92,8 кг, Меніфілд – 93 кг. Про це повідомляє прес-служба організації.
Відзначимо, що українець проведе дебютний бій в рамках промоушена UFC.
У UFC Можаров повинен був дебютувати в середині 2021 року, але його поєдинки проти Бена Ротвелла і Дастіна Джейкобі були скасовані через проблеми з візою.
У головному поєдинку івенту алєксандр волков буде битися з Жаірзіньо Розенструйком.
Напередодні ще один український боєць напівважкого дивізіону UFC Ігор Потєря (19- 2) зробив прогноз на чемпіонський поєдинок в цій же вазі між претендентом Іржі Прохазкою (28- 3 - 1) і володарем титулу Гловером Тейшейрою (33-7).
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