Тренер Олівейри: «Якщо влаштувати поєдинок Чарльза з Макгрегором в Сан - Пауло, то фанати побачать саму гучну юрбу в історії UFC»
Нейт Діас скаржиться, що його змушують битися з Макгрегором
Але американець не хоче приймати третій бій з «Ноторіусом»
11:05
Нейт Диас и Конор Макгрегор / Фото: USA Today
Американська зірка UFC Нейт Діас поскаржився, що його змушують провести третій поєдинок з екс-чемпіоном з Ірландії Конором Макгрегором.
«В UFC не хочуть мене відпускати, і не збираються достроково розірвати наш контракт. Вони хочуть, щоб я бився з Конором. У UFC не відпускають мене, поки я його не доб'ю.
Наші з Макгрегором терміни не збігаються. Конор не бився зі мною, коли повинен був і тому я не буду битися з ним зараз. Вони хочуть, щоб я Макгрегора повернув до життя, реанімував його кар'єру, перш ніж піду? Так нехай повернеться, а потім поговоримо про наш поєдинок».
Нагадаємо, раніше обговорювалося реванш в боксі між Макгрегором і Флойдом Мейвезером.
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