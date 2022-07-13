Нейт Діас скаржиться, що його змушують битися з Макгрегором

Нейт Диас и Конор Макгрегор / Фото: USA Today

Американська зірка UFC Нейт Діас поскаржився, що його змушують провести третій поєдинок з екс-чемпіоном з Ірландії Конором Макгрегором.



Наші з Макгрегором терміни не збігаються. Конор не бився зі мною, коли повинен був і тому я не буду битися з ним зараз. Вони хочуть, щоб я Макгрегора повернув до життя, реанімував його кар'єру, перш ніж піду? Так нехай повернеться, а потім поговоримо про наш поєдинок».