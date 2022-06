Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»

Колишній претендент на титул UFC Нейт Діас (20-13) звернувся до керівництва промоушена з проханням достроково розірвати з ним контракт або дати бій в липні або серпні.

Ufc release now please or give me fight with anyone in July or august

I have bigger shit to do pic.twitter.com/xyYSCBysLs