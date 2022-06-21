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Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»

Американський ветеран звернувся до керівництва промоушена
ММА
13:40
Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»

Колишній претендент на титул UFC Нейт Діас (20-13) звернувся до керівництва промоушена з проханням достроково розірвати з ним контракт або дати бій в липні або серпні.

«UFC відпустіть мене зараз, будь ласка, або дайте мені можливість побитися з ким-небудь в липні або серпні. У мене є справи важливіші».

Нейт Діас зізнався, що його потенційний поєдинок з Дастіном Порье (28-7) може стати останнім в кар'єрі.

Рене Тер Велде
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Новини: ММА

Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»
Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»
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