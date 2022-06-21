Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»

Американський ветеран звернувся до керівництва промоушена

Колишній претендент на титул UFC Нейт Діас (20-13) звернувся до керівництва промоушена з проханням достроково розірвати з ним контракт або дати бій в липні або серпні.

«UFC відпустіть мене зараз, будь ласка, або дайте мені можливість побитися з ким-небудь в липні або серпні. У мене є справи важливіші».

Ufc release now please or give me fight with anyone in July or august

I have bigger shit to do pic.twitter.com/xyYSCBysLs - Nathan Diaz (@ NateDiaz209) June 21, 2022

Нейт Діас зізнався, що його потенційний поєдинок з Дастіном Порье (28-7) може стати останнім в кар'єрі.