Олег Гончар

Президент Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Девід Фельдман повідомив, що Нейт Діас відмовився брати участь у поєдинку на голих кулаках. Про це пише Happy Punch у соціальній мережі X.

«Ми кілька разів вели переговори з Нейтом. Він відмовлявся через велику кількість шрамів на обличчі. Але я думаю, що він би згодився на бій з Конором». Девід Фельдман

40-річний Діас востаннє виходив в октагон у вересні 2022 року на UFC 279, де переміг Тоні Фергюсона задушливим прийомом у четвертому раунді.

Переговори з Діасом тривали неодноразово, але боєць не погоджувався на бій у BKFC через побоювання щодо шрамів. Фельдман вважає, що Нейт міг би зважитися на поєдинок із Конором Макгрегором, який також пов'язаний із BKFC як співвласник.