«Єдиний бій, який я прийму». Пор’є заявив про готовність боксувати з Діасом
Дастін може повернутися у спорт у форматі боксу
близько 7 годин тому
Триразовий претендент на титул UFC американець Дастін Пор’є заявив про готовність вийти на боксерський ринг проти свого співвітчизника, колишнього бійця організації Нейта Діаса.
Zuffa Boxing. 12 раундів. Я і Натаниель. Я зробив би це. Єдиний бій, який я готовий прийняти.
36-річний Пор’є дебютував в UFC у 2011 році та завершив кар’єру в 2025-му.
