Файт-кард турніру UFC Fight Night 213. За участю Каттара, Долідзе і Орловського
Одеський грузин Долідзе виграв третій поспіль бій в UFC
Роман розчарував свого опонента відмінними навичками в партері
30 жовтня 10:37
Роман Долідзе
У Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC Fight Night 213 грузинський средньоваговик з Одеси Роман Долідзе (11-1) переміг технічним нокаутом в першому раунді американця Філа Хоуса (12-4).
Ймовірно, Хоус погано підготувався до бою і не знав, що Долідзе був чемпіоном світу з грепплінгу, адже інакше не можна назвати його рішення відразу провести тейкдаун.
На настилі Долідзе був успішніше суперника і бій повернувся в стійку, де Роман зміг забити американця серією потужних ударів.
Відзначимо, що Долідзе виграв в UFC три бої поспіль. Всього в головній світовій промоції у грузина 5 перемог і одна поразка.
Нагадаємо, Долідзе має намір повернутися в напівважку вагу.
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