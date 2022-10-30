Одеський грузин Долідзе виграв третій поспіль бій в UFC

Роман розчарував свого опонента відмінними навичками в партері

Роман Долідзе

У Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC Fight Night 213 грузинський средньоваговик з Одеси Роман Долідзе (11-1) переміг технічним нокаутом в першому раунді американця Філа Хоуса (12-4).



Ймовірно, Хоус погано підготувався до бою і не знав, що Долідзе був чемпіоном світу з грепплінгу, адже інакше не можна назвати його рішення відразу провести тейкдаун.

На настилі Долідзе був успішніше суперника і бій повернувся в стійку, де Роман зміг забити американця серією потужних ударів.

Відзначимо, що Долідзе виграв в UFC три бої поспіль. Всього в головній світовій промоції у грузина 5 перемог і одна поразка.

Нагадаємо, Долідзе має намір повернутися в напівважку вагу.



