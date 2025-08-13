Олег Гончар

Бразильський ексчемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (35-11) поділився думками про можливий поєдинок між чинним чемпіоном Ілією Топурією (17-0) та Арманом Царукяном (22-3). Слова бійця навів портал MMA Junkie.

Олівейра назвав протистояння зіткненням потужного ґреплера та сильного ударника, зазначивши, що Царукян є дуже небезпечним і жорстким суперником. Проте він вважає, що Топурія матиме більше шансів на перемогу.

«Це бій серйозного ґреплера проти дуже хорошого ударника. Арман — небезпечний хлопець, супер жорсткий, але, якщо чесно, я думаю, що в Топурії буде більше шансів». Чарльз Олівейра

Нагадаймо, у червні 2025 року Топурія завоював титул UFC у легкій вазі, нокаутувавши Олівейру в першому раунді на UFC 317.