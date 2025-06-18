О’Меллі готується до повернення в UFC після поразки Двалішвілі
Боєць підтвердив, що не завершив кар’єру та очікує на новий шанс
близько 3 годин тому
Американський боєць змішаних єдиноборств Шон О’Меллі, який раніше володів титулом чемпіона UFC у найлегшій вазі, підтвердив, що має намір провести ще один бій у 2025 році. Слова наводить Yahoo Sports.
На 100% я знову вийду в октагон цього року. Питання лише в тому — коли саме. Це залежить від багатьох факторів, тож побачимо, як розгортатимуться події.
Свій останній поєдинок О’Меллі провів 8 червня на турнірі UFC 316. Його суперником був чинний чемпіон у цій ваговій категорії — грузинський боєць Мераб Двалішвілі. Перемогу в тому бою здобув саме Двалішвілі.
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