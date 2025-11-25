Перейра наступний бій проведе з Ульбергом
Бразилець захищатиме пояс у напівважкій вазі
близько 2 годин тому
Бразильський чемпіон напівважкої ваги Алекс Перейра (11-2, 8 КО) може провести перший захист титулу проти новозеландця Карлоса Ульберга (13-1, 8 КО).
Бій може пройти 24 січня на UFC 324 в Лас-Вегасі, повідомив інсайдер Тімоті Вітон з LowKickMMA.
Поєдинок перебуває в розробці як головний бій на T-Mobile Arena — це перший PPV під новим контрактом UFC з Paramount+ на $7,7 млрд.
Перейра повернув пояс, достроково перемігши Магомеда Анкалаєва.
Ульберг йде третім у рейтингу, має серію з 9 перемог, останній бій завершив технічним нокаутом над Домініком Рєйесом.
Нагадаємо, раніше Джейк Пол підтвердив переговори про поєдинок з Алексом Перейрою.