Олег Гончар

Бразильський чемпіон напівважкої ваги Алекс Перейра (11-2, 8 КО) може провести перший захист титулу проти новозеландця Карлоса Ульберга (13-1, 8 КО).

Бій може пройти 24 січня на UFC 324 в Лас-Вегасі, повідомив інсайдер Тімоті Вітон з LowKickMMA.

Поєдинок перебуває в розробці як головний бій на T-Mobile Arena — це перший PPV під новим контрактом UFC з Paramount+ на $7,7 млрд.

Перейра повернув пояс, достроково перемігши Магомеда Анкалаєва.

Ульберг йде третім у рейтингу, має серію з 9 перемог, останній бій завершив технічним нокаутом над Домініком Рєйесом.

Нагадаємо, раніше Джейк Пол підтвердив переговори про поєдинок з Алексом Перейрою.