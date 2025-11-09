Джейк Пол підтвердив переговори про поєдинок з Алексом Перейрою
Відеоблогер також розповів про складності організації бою
близько 2 годин тому
Відеоблогер і боксер важкої ваги Джейк Пол повідомив про можливий поєдинок з чемпіоном UFC у напівважкій вазі Алексом Перейрою.
За словами Пола, команда Перейри готова провести бій, проте головною перешкодою залишається UFC та контракти спортсмена.
Це був би надзвичайно важливий поєдинок, і я знаю, що він готовий, щоб він відбувся.
Нагадаємо, що 14 листопада Джейк Пол мав провести виставковий бій з чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом, але поєдинок скасували.
