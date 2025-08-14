Олег Гончар

Зірковий боєць BKFC Майк Перрі (14-8 MMA, 5-0 BKFC) проведе свій наступний поєдинок проти Джеремі Стівенса (29-22 MMA, 3-0 BKFC) 4 жовтня в Ньюарку, США. Бій стане головною подією турніру BKFC 82, повідомляє MMAFighting.com.

33-річний Перрі, відомий як «Платиновий», залишається непереможним у кулачних боях, здобувши перемоги над Джуліаном Лейном, Майклом Пейджем, Люком Рокхолдом, Едді Альваресом і Тіаго Алвесом. У своєму останньому бою в квітні 2024 року він нокаутував Алвеса за 60 секунд на Knucklemania 4.

39-річний Стівенс, знаний як «Ліл Хітен», має три перемоги в BKFC: технічним нокаутом над Джіммі Ріверою і Едді Альваресом, а також за очками над Боббі Тейлором.

Поєдинок за титул «Короля насильства», який належить Перрі, відбудеться в Prudential Center.

Нагадаємо, 48-річний кубинський ветеран ММА Йоель Ромеро дебютує в BKFC 12 вересня на турнірі BKFC 80.