Олег Гончар

48-річний кубинський ветеран ММА Йоель Ромеро (16-7) дебютує в BKFC 12 вересня на турнірі BKFC 80.

Суперником кубинця стане американець Тео Дукас (2-2).

Ромеро здобув перемоги нокаутом у двох останніх поєдинках за правилами Dirty boxing, а в ММА з чотирьох останніх боїв поступився лише чемпіону Вадиму Немкову (18-2).

Дукас розпочав професійну кар'єру у 2022 році, маючи за плечима аматорський рекорд 3-4. Він виграв два перші бої, але згодом поступився більш досвідченим Рональду Лебретону (7-11) та Коулу Шаферу (6-4).

Нагадаємо, Ісраель Адесанья в UFC прагне реваншів з Пауло Костою та Шоном Стріклендом.