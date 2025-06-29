Олег Гончар

У Лас-Вегасі після головного бою турніру UFC 317, де грузин Ілія Топурія здобув титул чемпіона легкої ваги, нокаутувавши Чарльза Олівейру в першому раунді, сталася гучна сутичка.

Новий чемпіон викликав у октагон британця Педді Пімблетта, який був присутній на арені, що призвело до напруженого стердауну.

Після блискавичної перемоги Топурія запросив Пімблетта до октагону, де між бійцями спалахнула словесна перепалка. Обмін образами швидко переріс у фізичне протистояння, коли Топурія штовхнув Пімблетта, і охороні довелося їх рознімати.

Пімблетт: «Гарна робота, друже. Це був жорсткий нокаут. Але мене ти ніколи не нокаутуєш!»

Топурія: «Я засабмічу тебе, боягузе!»

Пімблетт: «Ти знаєш, що не можеш мене нокаутувати!»

Топурія: «Я тобі покажу, коротун!»

Пімблетт: «Я фінішую тебе!»

Топурія: «Забирайся геть!»

Завдяки цій сутичці Пімблетт збільшив шанси стати наступним суперником Топурії.