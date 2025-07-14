Денис Сєдашов

Ді Девлін, кохана колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора, вперше відреагувала після того, як в мережі зʼявилися скандальні знімки бійця — на них спортсмен обіймає і цілує незнайому жінку на пляжі у Флориді.

Попри ситуацію, Ді публічно підтримала Конора, привітавши його з днем народження в Instagram. Вона поділилася дописом, у якому йшлося:

З днем народження чоловіка, який завжди змушує Ді сміятися і розважає її.

Також вона виклала серію спільних знімків із Макгрегором, на яких пара виглядає щасливою та усміхненою.

Схоже, Ді Девлін вирішила зберегти єдність із батьком своїх чотирьох дітей, попри новий виток чуток і критики навколо поведінки Конора.