Денис Сєдашов

Ірландському бійцю ММА Конору Макгрегору може загрожувати до 10 років позбавлення волі у разі, якщо його визнають винним у наданні неправдивих показань у справі про зґвалтування. Слова наводить MSN.

Йдеться про звинувачення з боку жінки на ім’я Нікіта Хенд, яка звинуватила Макгрегора в сексуальному насильстві, що нібито сталося у готелі Дубліна в грудні 2018 року — через два місяці після його поразки від хабіба нурмагомедова на турнірі UFC 229.

У цивільному процесі суд Ірландії раніше визнав спортсмена винним і зобов’язав виплатити постраждалій компенсацію у розмірі 248 тисяч фунтів стерлінгів.

Наразі ж розглядається можливість кримінального провадження за фактом неправдивих свідчень.

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