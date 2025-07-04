Макгрегору загрожує до 10 років в’язниці — новий поворот у справі про зґвалтування
Знаменитий боєць UFC може потрапити за ґрати
близько 2 годин тому
Ірландському бійцю ММА Конору Макгрегору може загрожувати до 10 років позбавлення волі у разі, якщо його визнають винним у наданні неправдивих показань у справі про зґвалтування. Слова наводить MSN.
Йдеться про звинувачення з боку жінки на ім’я Нікіта Хенд, яка звинуватила Макгрегора в сексуальному насильстві, що нібито сталося у готелі Дубліна в грудні 2018 року — через два місяці після його поразки від хабіба нурмагомедова на турнірі UFC 229.
У цивільному процесі суд Ірландії раніше визнав спортсмена винним і зобов’язав виплатити постраждалій компенсацію у розмірі 248 тисяч фунтів стерлінгів.
Наразі ж розглядається можливість кримінального провадження за фактом неправдивих свідчень.
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