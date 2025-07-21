Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відсвяткував свій 37-й день народження на острові Сардинія у колі найближчих — разом з коханою Ді Девлін та чотирма дітьми.

Попри низку нещодавніх скандалів, пара, яка разом уже 17 років, продовжує демонструвати міцну єдність. У соцмережах з’явилися фото, де Макгрегор у сонцезахисних окулярах і білому капелюсі усміхається до Ді, яка позує в блакитному купальнику.

Разом із подружжям у італійському аквапарку відпочивали й діти: восьмирічний Конор-молодший, шестирічна Кройя, чотирирічний Ріан та однорічний Мак.

ЗМІ зазначають, що, попри хвилю критики навколо зірки UFC, Макгрегор зосередився на родині та провів спокійне сімейне святкування.