Олег Гончар

36-річний колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пор’є (30-10), який завершив кар’єру після UFC 318, активно долучився до благодійності в рідному Лафайєтті, штат Луїзіана.

Напередодні нового навчального року він допоміг роздати понад 1200 шкільних рюкзаків під час п’ятого щорічного збору для школярів, повідомляє MMA Fighting.

Пор’є, який дебютував у UFC в 2011 році, провів останній бій проти чемпіона BMF Макса Голловея на UFC 318 та програв одностайним рішенням суддів.

У Пор’є вже давно є благодійний фонд The Good Fight Foundation, який регулярно підтримує дітей і нужденних у Лафайєтті.