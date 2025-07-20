Порʼє рішенням суддів програв Голловею в останньому бою у своїй карʼєрі
На кону поєдинку стояв титул чемпіона BMF у легкій вазі
близько 15 годин тому
Пор’є та Голловей / Фото - UFC
У Новому Орлеані на шоу UFC 318 відбувся поєдинок між ветераном ММА Дастіном Пор’є (30-10) та Максом Голловеєм (27-8).
Голловей переміг одноголосним рішенням суддів – 49-46, 49-46, 48-47.
На кону стояв титул чемпіона BMF у легкій вазі, який належить Голловею.
Нагадаємо, що це був останній бій у кар'єрі Пор'є.
Зіркові бійці до того зустрічалися двічі – Дастін тріумфував як в бою 2012-го року, так і в 2019-му.
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