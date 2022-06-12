Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Іржі Прохазка (29-3-1) в інтерв'ю після бою прокоментував перемогу над Гловером Тейшейрою (33-8).

Схоже, що я пошкодив свою ліву руку. З нею щось не так. Цей задушливий просто підвернувся мені, і я був готовий скористатися моментом. Я був готовий вчепитися в будь-яку підвернулася можливість.

Це приголомшливе почуття і я радий своїй перемозі. По ходу поєдинку у мене ніяк не виходило вийти на фініш. Вийти на жорстку і смертельну комбінацію. Тому бій був дуже конкурентним, але мені це подобається. Це була справжня битва. Гловер - справжній воїн. Мені це до душі».