Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275
Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
Чех прокоментував перемогу над бразильцем
09:50
Чемпіон UFC у напівважкій вазі Іржі Прохазка (29-3-1) в інтерв'ю після бою прокоментував перемогу над Гловером Тейшейрою (33-8).
«Я очікував, що мій виступ буде краще. Я перепрошую і наступного разу виправлюся. Як я говорив до поєдинку, що готовий закінчити бій, як в першому, так і в п'ятому раунді. Мені було не важливо, який технікою фінішувати свого суперника.
Схоже, що я пошкодив свою ліву руку. З нею щось не так. Цей задушливий просто підвернувся мені, і я був готовий скористатися моментом. Я був готовий вчепитися в будь-яку підвернулася можливість.
Це приголомшливе почуття і я радий своїй перемозі. По ходу поєдинку у мене ніяк не виходило вийти на фініш. Вийти на жорстку і смертельну комбінацію. Тому бій був дуже конкурентним, але мені це подобається. Це була справжня битва. Гловер - справжній воїн. Мені це до душі».
Іржі Прохазка зупинив Гловера Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275.
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