Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 2. Варшава. Прем’єра
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Донбас - Клагенфурт

Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»

Чех прокоментував перемогу над бразильцем
ММА
09:50
Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Іржі Прохазка (29-3-1) в інтерв'ю після бою прокоментував перемогу над Гловером Тейшейрою (33-8).

«Я очікував, що мій виступ буде краще. Я перепрошую і наступного разу виправлюся. Як я говорив до поєдинку, що готовий закінчити бій, як в першому, так і в п'ятому раунді. Мені було не важливо, який технікою фінішувати свого суперника.

Схоже, що я пошкодив свою ліву руку. З нею щось не так. Цей задушливий просто підвернувся мені, і я був готовий скористатися моментом. Я був готовий вчепитися в будь-яку підвернулася можливість.

Це приголомшливе почуття і я радий своїй перемозі. По ходу поєдинку у мене ніяк не виходило вийти на фініш. Вийти на жорстку і смертельну комбінацію. Тому бій був дуже конкурентним, але мені це подобається. Це була справжня битва. Гловер - справжній воїн. Мені це до душі».

Іржі Прохазка зупинив Гловера Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Іржі Прохазка Гловер Тейшейра

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275
Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275
ММА
08:40
Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
ММА
11 червня 15:25
Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу
Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу
ММА
10 червня 22:30
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»
ММА
08 червня 17:45
Тейшейра: «Ніколи не буду приймати рішення про відхід зі спорту в октагоні»
Тейшейра: «Ніколи не буду приймати рішення про відхід зі спорту в октагоні»
ММА
08 червня 16:15
Прохазка має намір фінішувати Тейшейру на старті чемпіонського поєдинку
Прохазка має намір фінішувати Тейшейру на старті чемпіонського поєдинку
ММА
08 червня 11:27

Новини: ММА

Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
09:50
Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275
Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275
08:40
Тренер Масвідаля: «Бій між Хорхе і Макгрегором став би найприбутковішим за всю історію спорту»
Тренер Масвідаля: «Бій між Хорхе і Макгрегором став би найприбутковішим за всю історію спорту»
11 червня 22:15
Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
11 червня 15:25
Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу
Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу
10 червня 22:30
Уайт: «Мені подобається ідея організації бою Чендлера і Макгрегора»
Уайт: «Мені подобається ідея організації бою Чендлера і Макгрегора»
10 червня 20:30
Уайт підтвердив бажання провести бій Джонс – Міочіч
Уайт підтвердив бажання провести бій Джонс – Міочіч
09 червня 09:53
Нганну: «У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все»
Нганну: «У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все»
08 червня 18:30
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»
08 червня 17:45
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини